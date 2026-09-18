Холод не пройдет: настраиваем пластиковое окно на зиму без утеплителя и скотча

С наступлением холодов многие сразу достают скотч и утеплитель, собираясь герметизировать пластиковые окна. Однако нередко избавиться от сквозняка можно гораздо проще – достаточно настроить створку и привести в порядок уплотнитель. Поэтому перед покупкой клейкой ленты лучше сначала осмотреть оконную конструкцию. Об этом пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на "ПРО Город".

Как найти источник сквозняка

Плотность прижима легко определить с помощью обычного бумажного листа. Поместите его между рамой и створкой, закройте окно, а затем потяните: если бумага свободно выскальзывает, створка прилегает недостаточно плотно. Также можно медленно провести ладонью по периметру рамы и почувствовать поток холодного воздуха. Использовать для проверки огонь не стоит, поскольку поблизости находятся пластиковые детали и занавески. Когда холод проникает из-под подоконника или со стороны откоса, дело, скорее всего, не в створке, а в монтажном шве.

Как настроить прижим и восстановить уплотнитель

Со временем резиновая прокладка становится менее эластичной. Чтобы продлить срок её службы, нужно убрать загрязнения и нанести силиконовую смазку. Потрескавшийся или потерявший форму уплотнитель уже не восстановить – его придётся поменять.

За плотность прилегания отвечают цапфы, или эксцентрики, расположенные на торцевой части створки. Подходящий инструмент выбирают с учётом конкретной фурнитуры, поэтому единого способа настройки не существует. Усиливать прижим следует понемногу: чрезмерная затяжка ускоряет износ резинки и повышает нагрузку на механизм. Закончив регулировку, повторите проверку с бумажным листом.

В каких случаях скотч не понадобится

Когда окно работает нормально, положение створки настроено, а резиновые элементы не повреждены, заклеивать раму перед зимой нет смысла. При появлении сквозняка сначала нужно определить, откуда он проникает, и лишь после этого заниматься утеплением. Порой короткая диагностика помогает лучше, чем очередная полоса клейкой ленты.

Вывод

Исправные пластиковые окна вполне обходятся без сезонного заклеивания. Оцените состояние уплотнителя, проверьте плотность прилегания створки и при необходимости выполните настройку. Об утеплении стоит задуматься только тогда, когда источник холода находится в монтажном шве. Не расходуйте деньги и время на скотч, если сквозняк можно устранить обычной регулировкой.