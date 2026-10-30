Как не превратиться в курагу: дерматолог назвала идеальную влажность дома зимой

Отопительный сезон сушит воздух и обезвоживает кожу. Врач Алимова рекомендует зимой поддерживать влажность в жилых помещениях на уровне 40–60%. Об этом пишет "Радио 1".
Как сохранить здоровье кожи и безопасный микроклимат в доме:
• Следите за показателями. Используйте гигрометр. Не держите увлажнитель включенным круглосуточно.
• Не допускайте сырости. Избыток влаги провоцирует появление плесени и размножение пылевых клещей.
• Очищайте прибор. Регулярно меняйте воду и мойте резервуар. Это предотвратит скопление бактерий.
• Скорректируйте уход. Избегайте горячей воды. Выбирайте мягкие средства для мытья и обязательно наносите увлажняющий крем.
Если сухость, сильный зуд, покраснения или трещины не проходят, необходимо обратиться к врачу.