Запах сырости? Профессор-физик раскрыл любимые места обитания квартирной плесени

Где искать проблему
Влага конденсируется на холодных поверхностях со слабой циркуляцией воздуха. Регулярно осматривайте окна, углы наружных стен, откосы и балконные двери. Обязательно проверяйте места за плотно придвинутой мебелью – там плесень развивается быстрее всего. Запах сырости обычно появляется раньше видимых пятен, пишет "Газета.Ru".
Как определить причину
- Утренний конденсат на окнах: признак сочетания высокой влажности и низкой температуры в комнате.
- Сырые углы в морозы: образование внутреннего конденсата.
- Пятно на стене растет после дождя: вода проникает снаружи.
- Влага у стояков: скрытая протечка труб.
Инструкция к действию
- Измерьте влажность. Используйте бытовой гигрометр. Норма в отопительный сезон – 30–60%. Если показатель ниже 30%, воздух нужно увлажнять. Если выше 60% – бороться с сыростью, передает REGIONS.Ru.
- Проверьте вентиляцию. Приложите тонкий лист бумаги к вытяжной решетке. При хорошей тяге бумага прилипнет к ней.
- Обеспечьте воздухообмен. Отодвиньте шкафы и диваны от холодных наружных стен, чтобы влага могла свободно испаряться.