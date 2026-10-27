Дед Мороз не пройдет: копеечные способы заставить окна держать тепло зимой

Холод от окон чаще всего возникает из-за износа деталей или сбитых настроек. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" инженер-строитель Сергей Мельников порекомендовал не тратиться на новые стеклопакеты, а устранять сквозняки точечно.
Шаг 1. Поиск сквозняка
Проверяйте окна в ветреную погоду. Проведите ладонью или тонкой полоской бумаги вдоль стыков рамы, подоконника и откосов. Движение воздуха точно укажет на проблемные участки.
Шаг 2. Устранение причин
Частые ошибки
Не заклеивайте окна обычным скотчем. Он не устраняет причину холода и оставляет следы на пластике. Не используйте слишком толстые самоклеящиеся ленты – они мешают нормальному закрыванию створки.
Бытовые привычки для сохранения тепла
Закрывайте на ночь плотные шторы. Не заставляйте подоконник вещами. Оставляйте радиаторы открытыми: длинные шторы не должны блокировать циркуляцию горячего воздуха в комнате.