Дед Мороз не пройдет: копеечные способы заставить окна держать тепло зимой

Холод от окон чаще всего возникает из-за износа деталей или сбитых настроек. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" инженер-строитель Сергей Мельников порекомендовал не тратиться на новые стеклопакеты, а устранять сквозняки точечно.

Шаг 1. Поиск сквозняка

Проверяйте окна в ветреную погоду. Проведите ладонью или тонкой полоской бумаги вдоль стыков рамы, подоконника и откосов. Движение воздуха точно укажет на проблемные участки.

Шаг 2. Устранение причин

Обновление уплотнителя. Сплющенная или потрескавшаяся резина пропускает холод. Подберите новый материал строго под вашу оконную систему. Перед укладкой обязательно очистите паз от грязи.

Сплющенная или потрескавшаяся резина пропускает холод. Подберите новый материал строго под вашу оконную систему. Перед укладкой обязательно очистите паз от грязи. Регулировка фурнитуры. Настройте плотность прижима створки. Избегайте максимального режима – он быстро разрушает уплотнитель. Если створка провисла или ручка поворачивается туго, вызывайте мастера.

Настройте плотность прижима створки. Избегайте максимального режима – он быстро разрушает уплотнитель. Если створка провисла или ручка поворачивается туго, вызывайте мастера. Герметизация щелей. Заделайте мелкие зазоры между рамой и подоконником герметиком. При сырости и промерзании откосов потребуется капитальное восстановление монтажного шва.

Заделайте мелкие зазоры между рамой и подоконником герметиком. При сырости и промерзании откосов потребуется капитальное восстановление монтажного шва. Ремонт деревянных окон. Проверьте состояние старой замазки. При необходимости обновите ее, а также закрепите штапики и стыки рам.

Частые ошибки

Не заклеивайте окна обычным скотчем. Он не устраняет причину холода и оставляет следы на пластике. Не используйте слишком толстые самоклеящиеся ленты – они мешают нормальному закрыванию створки.

Бытовые привычки для сохранения тепла

Закрывайте на ночь плотные шторы. Не заставляйте подоконник вещами. Оставляйте радиаторы открытыми: длинные шторы не должны блокировать циркуляцию горячего воздуха в комнате.