Новогодний коттедж-призрак: как безопасно арендовать жилье на праздники

В преддверии праздников активизируются мошенники в сфере загородной недвижимости. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин рассказал, что нужно помнить, чтобы не потерять деньги и не испортить себе отдых.

Тревожные сигналы в объявлениях:

Сниженная цена. Аферисты часто ставят цену на 15–20% ниже рынка для привлечения внимания.

Искусственная спешка. Требование срочно внести задаток из-за "большого количества желающих".

Отказ в личном просмотре. Мошенники предлагают только фото или видеообзоры. Современные технологии позволяют легко подделать такие материалы.

Подозрительные ссылки. Отправка ссылок на "безопасную сделку" в мессенджерах или просьба продиктовать код из SMS.

Как проверить недвижимость и владельца:

Запросите свежую выписку из ЕГРН (не старше месяца) и сверьте данные с паспортом арендодателя.

Убедитесь, что получено согласие всех совладельцев дома. Иначе другие собственники могут сорвать ваш праздник.

Если сделку проводит посредник, проверьте подлинность его нотариальной доверенности через специальный онлайн-реестр.

Правила оформления сделки:

Никаких авансов до осмотра. Не платите за бронь, просмотр или информацию до личного визита, проверки документов и подписания договора.

Письменный договор. Составьте его в двух экземплярах. Укажите точный адрес, сроки, стоимость, порядок оплаты и условия возврата залога.

Безопасная оплата. Переводите деньги только по реквизитам из договора с четким указанием назначения платежа.

Акт приема-передачи. Зафиксируйте состояние дома и мебели на фото, чтобы избежать ложных обвинений в порче имущества.

Проверка коммуникаций. Перед заселением лично проверьте работу отопления, электричества, воды и интернета.

Что делать в случае обмана:

Если вы перевели деньги мошенникам, немедленно свяжитесь с банком для попытки отмены операции и напишите заявление в полицию. Обязательно сохраните всю переписку, скриншоты объявления и чеки.