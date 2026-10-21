Массовые отказы в маткапитале на дом: как одна строчка в документах на участок может заморозить ваши средства

Социальный фонд России массово отказывает семьям в использовании маткапитала на строительство домов. Проблема возникла из-за правового вакуума: классификатор Росреестра пока не привели в соответствие с новыми законами о садоводстве и огородничестве, которые изменили формулировки видов разрешенного использования (ВРИ) участков. Об этом сообщает издание "Известия".

Ситуацию прокомментировала адвокат Светлана Жмурко в беседе с Pravda.Ru. По ее словам, ключевым критерием для одобрения заявки в СФР является статус будущего дома. Чтобы гарантированно получить государственные деньги, необходимо соблюсти два условия:

Правильный статус земли. Участок должен относиться к категории ИЖС или иметь вид разрешенного использования (ВРИ), прямо допускающий строительство жилья.

Участок должен относиться к категории ИЖС или иметь вид разрешенного использования (ВРИ), прямо допускающий строительство жилья. Капитальное строение. Проект должен предусматривать полноценный дом для круглогодичного проживания. На возведение сезонных садовых построек маткапитал не выделяют.

Рекомендация адвоката

Перед началом стройки и подачей заявки обязательно проверьте ВРИ вашего участка в документах. Убедитесь, что статус земли разрешает возведение капитального объекта, и тщательно подготовьте проектную документацию.