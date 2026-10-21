Массовые отказы в маткапитале на дом: как одна строчка в документах на участок может заморозить ваши средства

Социальный фонд России массово отказывает семьям в использовании маткапитала на строительство домов. Проблема возникла из-за правового вакуума: классификатор Росреестра пока не привели в соответствие с новыми законами о садоводстве и огородничестве, которые изменили формулировки видов разрешенного использования (ВРИ) участков. Об этом сообщает издание "Известия".
Ситуацию прокомментировала адвокат Светлана Жмурко в беседе с Pravda.Ru. По ее словам, ключевым критерием для одобрения заявки в СФР является статус будущего дома. Чтобы гарантированно получить государственные деньги, необходимо соблюсти два условия:
Рекомендация адвоката
Перед началом стройки и подачей заявки обязательно проверьте ВРИ вашего участка в документах. Убедитесь, что статус земли разрешает возведение капитального объекта, и тщательно подготовьте проектную документацию.