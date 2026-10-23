Лужи на подоконнике? Узнайте, как спасти окна от конденсата без лишних трат

Зимой на стеклах часто скапливается влага. Эксперт в сфере строительства Руслан Смирнов назвал основные причины: избыточная влажность, слабая вентиляция и перекрытые батареи.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" специалист рассказал, что нужно делать для устранения проблемы.

Выполните следующие шаги:

• Проверьте вентиляцию. Приложите лист бумаги к вытяжке на кухне или в ванной. При отсутствии тяги обращайтесь в управляющую компанию.

• Снизьте влажность. Интенсивно проветривайте комнаты после душа или готовки. Проверьте и откройте оконные приточные клапаны.

• Обеспечьте обогрев стекла. Уберите плотные шторы и декоративные экраны с радиаторов. Теплый воздух должен свободно подниматься к окну.

• Проверьте герметичность. Если вода скапливается по краям рамы, отрегулируйте фурнитуру и замените старые уплотнители. При промерзании откосов восстановите монтажный шов.

Замена стеклопакета требуется только в одном случае: влага собирается внутри, между стеклами. Это прямой признак разгерметизации. Если базовые меры приняты, а окна продолжают потеть, необходимо вызвать мастера для проверки качества монтажа.