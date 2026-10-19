Осенний рост счетов за свет: кто виноват и как сэкономить с приходом холодов

С приходом холодов потребление электричества резко возрастает. В беседе с изданием REGIONS.Ru эксперт сферы ЖКХ Оксана Егорова назвала главные причины переплат и способы их избежать.
Главные "пожиратели" энергии:
- Обогреватели. Прибор на 2 кВт за 4 часа работы в день накрутит 240 кВт·ч за месяц. Совет: сначала устраните сквозняки из окон и отодвиньте плотные шторы от батарей.
- Стиральные машины и электросушилки. Долгие циклы стирки при высокой температуре обходятся дорого. Совет: стирайте при полной загрузке на коротких программах.
- Мощная мелкая техника. Чайники, фены и духовки потребляют много энергии в моменте. Совет: кипятите в чайнике только необходимый объем воды.
- Приборы постоянной работы. Теплый пол, бойлеры и полотенцесушители работают часами, незаметно увеличивая итоговый расход.
Как проверить счета и снизить траты:
- Сравнивайте потребление в киловатт-часах, а не в рублях. Сумма в квитанции может вырасти из-за смены тарифа, передает Ugra-news.ru.
- Выключайте свет в пустых комнатах.
- Не оставляйте технику в режиме ожидания.
- Используйте энергосберегающие лампы.
- Если расход в кВт·ч резко вырос без причин, обратитесь в энергосбытовую компанию. Самостоятельно вскрывать счетчик строго запрещено.