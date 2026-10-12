Что произойдет с семейной ипотекой в России через 15 лет – ЦБ дал ответ

Ставка по семейной ипотеке после первых 15 лет кредитования может вырасти максимум на 4 процентных пункта. Новые правила действуют с 1 октября 2026 года и касаются долгосрочных кредитов по льготной программе. Об этом сообщили в Банке России.

– В соответствии с правилами программы, процентная ставка по кредиту на период свыше 15 лет может быть увеличена не более чем на 4 процентных пункта (п.п.), – указано в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.

При этом предусмотрено дополнительное ограничение: итоговая ставка не должна превышать действующую ключевую ставку ЦБ более чем на 3 процентных пункта. Для кредитов на строительство индивидуальных жилых домов действует отдельный предел – не выше ключевой ставки более чем на 3,5 процентного пункта.

Банки должны заранее рассчитывать график платежей с учетом возможного повышения ставки на 4 процентных пункта после первых 15 лет. Исключение составляют договоры, в которых предусмотрено меньшее увеличение.

Кроме того, Центробанк рекомендует кредитным организациям заблаговременно предупреждать заемщиков о том, что после завершения льготного периода ежемесячный платеж может измениться. Его фактический размер будет зависеть в том числе от ключевой ставки, действующей на тот момент.

По аналогичному принципу банки должны оценивать долговую нагрузку заемщика и полную стоимость кредита на период после окончания льготных 15 лет.

В ЦБ считают, что новый порядок позволит снизить риски как для банков, так и для заемщиков. При этом оформлять семейную ипотеку на срок более 15 лет по-прежнему можно, пишет URA.RU.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе рекордно растёт просрочка по ипотеке.