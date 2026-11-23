Семьи с несколькими детьми имеют право на возмещение части коммунальных расходов, но в платежке такая поддержка отображается не всегда. В ряде регионов компенсацию переводят отдельным платежом, так что квитанция без скидки еще не говорит об отмене льготы. Об этом в беседе с РИАМО рассказал Евгений Беляев, генеральный директор ООО "Объединенный центр обслуживания".

Почему в платежке может не быть скидки

По словам Беляева, базовые меры поддержки многодетных семей определены указом президента РФ от 23 января 2024 года № 63. В нем регионам рекомендовано предоставлять льготы на оплату жилья и коммунальных услуг в размере не менее 30%. А вот условия их получения, правила расчета и список учитываемых расходов каждый регион закрепляет в своем законодательстве.

В Подмосковье, пояснил эксперт, многодетным семьям ежемесячно возмещают 50% затрат на коммунальные услуги в рамках установленных нормативов. Но это не значит, что компенсация покрывает половину всех начислений в квитанции.

Например, семье из пяти человек за коммунальные услуги выставили счет на 10 тыс. руб., а потребление не вышло за пределы нормативов. В таком случае размер компенсации может достигать 5 тыс. руб. При этом платежка придет на полную сумму: деньги, положенные семье, поступят отдельно.

Если же семья расходует больше, чем предусмотрено нормативами, например активно пользуется водой или электричеством, расчет будет другим. Как уточнил Беляев, компенсацию определяют исходя из норматива, а не общего начисления. Все, что потрачено сверх него, оплачивается полностью, без льготы.

Поддержка может охватывать расходы на горячую и холодную воду, водоотведение, газ, электричество и отопление, отметил специалист. А возможность возмещения платы за содержание жилья, текущий и капитальный ремонт определяется правилами конкретного региона.

К кому идти, если деньги так и не поступили

Когда компенсация уже назначена, но перечисления нет, разбираться нужно с тем органом соцзащиты, который оформил выплату, объяснил Беляев. Другая ситуация – ошибки в начислениях за содержание жилья, текущий ремонт или управление домом. С такими вопросами следует идти в управляющую компанию: она должна объяснить, откуда взялись суммы, и пересчитать плату, если для этого есть основания.

Как подчеркнул эксперт, назначение социальных выплат не входит в задачи управляющей компании. Если регион перечисляет компенсацию отдельно, отражать ее в платежке компания тоже не обязана. Но когда местные правила предусматривают именно скидку в квитанции, а ее нет, стоит попросить письменные разъяснения. Если в льготе отказывают без оснований, можно подать обращение в Госжилинспекцию.

А вопросы о том, положена ли семье льгота, сколько должны выплачивать и почему в выплате отказали, нужно выяснять в органах социальной защиты.