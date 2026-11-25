Когда человека нет дома больше пяти полных календарных дней подряд, он вправе обратиться за перерасчетом платы за вывоз мусора. При этом даты отъезда и возвращения не учитываются, пояснил в беседе с изданием "Газета.Ru" Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ.

– Если начисление за ноябрь составляет 390 рублей, а перерасчет охватывает 14 полных дней отсутствия, плата за оставшиеся 16 дней составит 208 рублей. Экономия в таком случае – 182 рубля, или около 47% от первоначальной суммы по этой услуге. Заявление подают до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения. К нему нужно приложить документы, подтверждающие срок отсутствия, например билеты на поезд или самолет, сказал эксперт.

Он добавил, что заявление направляют исполнителю услуги, а если договор заключен напрямую – региональному оператору.

Чтобы сократить расходы на свет, экономист предложил проверять в платежке не только сумму к оплате, но и количество потраченных киловатт-часов. По его словам, лучше сопоставлять расход с аналогичным месяцем предыдущего года: это поможет увидеть увеличение потребления, не связанное с сезонными изменениями.

Также эксперт напомнил: некоторые устройства тратят электроэнергию, даже когда находятся в режиме ожидания.

Выбирая новую бытовую технику, стоит сопоставить, сколько электричества потребляют разные модели, посоветовал Балынин. Тем, у кого установлен многотарифный счетчик, он предложил уточнить действующие в регионе тарифы. Если за пределами пиковых часов свет обходится дешевле, на этот период можно перенести часть домашних дел.

Еще один способ не переплачивать – не затягивать с оплатой коммунальных счетов, подытожил экономист. Он уточнил, что из-за задолженности могут начислить пени, а в случаях, установленных законом, – ограничить предоставление некоторых услуг.