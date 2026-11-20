Если канализационный засор привел к потопу и повредил мебель или отделку квартиры, жильцы могут требовать возмещения убытков. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал юрист Ярослав Остапенко. По его словам, отвечать за случившееся может как управляющая компания, так и кто-то из соседей.
– Получить компенсацию за засор канализации можно, если в результате произошло затопление квартиры, были повреждены отделка, мебель или другое имущество. Если засор возник в общедомовой канализации, то ответственность, как правило, несет управляющая компания, поскольку именно она обязана следить за состоянием общедомовых труб и обеспечивать их надлежащее обслуживание, – объяснил Остапенко.
Чтобы получить деньги, пострадавшему нужно обратиться в аварийную службу и проследить, чтобы специалисты составили акт, указав причину происшествия и все повреждения. Также стоит снять последствия на фото и видео. Как пояснил юрист, можно взыскать расходы на ремонт, стоимость поврежденного имущества, затраты на экспертизу и помощь юристов. Если виновата управляющая компания, к этому добавляются компенсация морального вреда и потребительский штраф.
Когда причиной засора стали действия определенного жильца, возмещать потери обязан именно он. Единой суммы выплаты здесь нет: размер компенсации зависит от нанесенного ущерба и от того, какую его стоимость получится подтвердить, уточнил юрист.