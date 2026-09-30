Кружка-тыква вместо ремонта: хитрые способы быстро обновить осенний интерьер

В беседе с изданием "Газета.Ru" декоратор назвала простые способы подготовить дом к осеннему сезону. Главный принцип – использовать функциональный декор и грамотное освещение.

• Тематическая посуда. Замените привычные предметы на кухне. Кружки в виде тыкв, тарелки в форме кленовых листьев и новые подставки под бокалы быстро зададут осеннее настроение.

• Локальный свет. Откажитесь от яркого центрального освещения. Используйте несколько ламп одной цветовой температуры. Выделите отдельные зоны: место для чтения, уголок для отдыха или полку на стеллаже.

• Уютные детали. Добавьте в интерьер текстиль, гирлянды и свечи.

• Световые акценты. Размещайте светильники рядом с фактурными предметами – объемными подсвечниками или статуэтками. Контраст света и темноты создаст нужную атмосферу.

По словам эксперта, такие точечные изменения не требуют больших затрат, но эффективно обновляют пространство и делают его уютнее.