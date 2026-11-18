<div class="header-row"> <div class="container"> <ul class="all-realms bubble-menu default-menu" data-target-container="full-content" data-target-item="content-section" data-default-class="default"> <li class="realm bubble-item realm-vse" data-target="vse"> <span class="point"></span> <a href="https://vse42.ru" data-text="Главная">Главная</a> </li> <li class="realm bubble-item realm-news" data-target="news"> <span class="point"></span> <a href="https://vse42.ru" data-text="Новости">Новости</a> </li> <li class="realm bubble-item realm-job" data-target="job"> <span class="point"></span> <a href="https://rabota.vse42.ru" data-text="Работа">Работа</a> </li> <li class="realm bubble-item realm-dom" data-target="dom"> <span class="point"></span> <a href="https://dom.vse42.ru" data-text="Недвижимость">Недвижимость</a> </li> <li class="realm bubble-item realm-market" data-target="market"> <span class="point"></span> <a href="https://market.vse42.ru" data-text="Маркет">Маркет</a> </li> <li class="realm bubble-item realm-afisha" data-target="afisha"> <span class="point"></span> <a href="https://afisha.vse42.ru" data-text="Афиша">Афиша</a> </li> </ul> <div class="full-content"> <div class="content-section vse active"> <div class="content-row"> <div class="content-block"> <div class="big-articles tiles"> <div class="big-article-holder"> <a href="http://vse42.ru/articles/30660806" class="default-tile big-article strong-overlay"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S376x202/Wnone/ui-5ca2edf4b20ed1.00387588.jpeg" width="376" height="202" class="tile-image" alt=""Зеленая волна" и новый реверс: каких перемен на дорогах ждать кемеровчанам " title=""Зеленая волна" и новый реверс: каких перемен на дорогах ждать кемеровчанам "/> <span class="title-holder"> <!-- <span class="title">--><!--</span>--> <span class="icons"> <span class="views icon">6</span> </span> </span> </a> </div> <div class="big-article-holder"> <a href="http://vse42.ru/articles/30651743" class="default-tile big-article strong-overlay"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S376x202/Wnone/ui-5a1fb4dabda9d2.66880417.jpeg" width="376" height="202" class="tile-image" alt="Как мультгерои разоряют кемеровчан" title="Как мультгерои разоряют кемеровчан"/> <span class="title-holder"> <!-- <span class="title">--><!--</span>--> <span class="icons"> <span class="views icon">55</span> </span> </span> </a> </div> </div> <div class="articles-and-social"> <ul class="articles"> <li class="article-holder"> <a href="http://vse42.ru/articles/30651621" class="article default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S83x83/Wnone/ui-5ca2edf4b20ed1.00387588.jpeg" width="83" height="83" class="preview" alt="Как чемпионат мира по волейболу-2022 изменит Кемерово?"/> <span class="title">Как чемпионат мира по волейболу-2022 изменит Кемерово?</span> <span class="icons"> <span class="views icon">28</span> </span> </a> </li> <li class="article-holder"> <a href="http://vse42.ru/articles/30625888" class="article default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S83x83/Wnone/ui-5ace3969bb65e0.76899696.jpeg" width="83" height="83" class="preview" alt="Темное ДТП и "недогадливый" следователь "/> <span class="title">Темное ДТП и "недогадливый" следователь </span> <span class="icons"> <span class="views icon">17</span> </span> </a> </li> <li class="article-holder"> <a href="http://vse42.ru/articles/30608214" class="article default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S83x83/Wnormal700_WSg0x1r0z100/ui-5ee9d400151b28.59339446.jpeg" width="83" height="83" class="preview" alt="Заколоченные окна по-кемеровски"/> <span class="title">Заколоченные окна по-кемеровски</span> <span class="icons"> <span class="views icon">2</span> </span> </a> </li> </ul> <div class="social-icons"> <div class="material-social-icons"> <div class="material-social-icon-holder"> <a href="http://vk.com/vse42" class="material-social-icon vk"></a> </div> <div class="material-social-icon-holder"> <a href="https://www.facebook.com/pages/Vse42ru/160005957482892" class="material-social-icon fb"></a> </div> <div class="material-social-icon-holder"> <a href="http://ok.ru/vse42ru" class="material-social-icon ok"></a> </div> <div class="material-social-icon-holder"> <a href="https://twitter.com/Vse42ru" class="material-social-icon tw"></a> </div> <div class="material-social-icon-holder"> <a href="https://www.youtube.com/user/vse42" class="material-social-icon yt"></a> </div> <div class="material-social-icon-holder"> <a href="http://instagram.com/vse42" class="material-social-icon in"></a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="content-section news "> <div class="content-row"> <div class="news-feed-block"> <div class="rubrics-block slider-menu-animation"> <form action="http://vse42.ru/feed/search"> <label class="search-input"> <span class="default-search-pair"> <input name="word" class="input" placeholder="Поиск"/> <svg height="32" width="200" class="icon"> <path d="M0 30 L200 30 L192 22 a10,10 0 1 0 -1,1 L192 22"/> </svg> </span> </label> </form> <ul class="types-list bubble-menu default-menu" data-target-container="news-content-holder" data-target-item="content-block" data-default-class="default"> <li class="bubble-item default" data-target="kemerovo-lenta" title="Последние события в Кузбассе"> <span class="point"></span> <a href="http://vse42.ru/feed/lenta/geo/5"> <span class="title">Кузбасс</span> </a> </li> <!-- <li class="bubble-item" data-target="kemerovo-popular"--> <!-- title="Самое интересное за последние дни">--> <!-- <span class="point"></span>--> <!-- <a href="">--> <!-- <span class="title">Популярное</span>--> <!-- </a>--> <!-- </li>--> <li class="bubble-item" data-target="russia" title="Последние события в России"> <span class="point"></span> <a href="http://vse42.ru/feed/lenta/geo/8"> <span class="title">Россия</span> </a> </li> <li class="bubble-item" data-target="world" title="Последние события в мире"> <span class="point"></span> <a href="http://vse42.ru/feed/lenta/geo/19"> <span class="title">Мир</span> </a> </li> </ul> </div> <div class="news-content-holder slider-content-animation"> <div class="content-block theme"> <a href="" class="default-tile"> <img src="http://user.vse42.ru/files/ui-55225e3d614937.22337093.png" class="tile-image" alt="#солевая"> </a> </div> <div class="content-block kemerovo-lenta default"> <a href="http://vse42.ru/news/33646330" class="news-card default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S60x60/Wnone/ui-6afd4bf6dedea8.01163312.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="Обычный кашель – симптом опасной болезни: Минздрав Кузбасса назвал тревожные сигналы"/> <span class="title"> Обычный кашель – симптом опасной болезни: Минздрав Кузбасса назвал тревожные сигналы </span> <span class="icons"> <span class="views icon">13</span> </span> </a> <a href="http://vse42.ru/news/33646329" class="news-card default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S60x60/Wnone/ui-6afd48abd26916.17776357.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="Тайный склад на миллионы – что обнаружили силовики на даче кузбассовца"/> <span class="title"> Тайный склад на миллионы – что обнаружили силовики на даче кузбассовца </span> <span class="icons"> <span class="views icon">50</span> </span> </a> <a href="http://vse42.ru/news/33646328" class="news-card default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S60x60/Wnone/ui-6afd40bd5b7484.90598403.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="В Кузбассе сестра стала жертвой брата-уголовника - что решил суд"/> <span class="title"> В Кузбассе сестра стала жертвой брата-уголовника - что решил суд </span> <span class="icons"> <span class="views icon">54</span> </span> </a> <a href="http://vse42.ru/news/33646327" class="news-card default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S60x60/Wnone/ui-5add914a706243.32467229.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt=""Пнули в грудь, начали душить": кемеровчанка сообщила о зверстве охранников бара"/> <span class="title"> "Пнули в грудь, начали душить": кемеровчанка сообщила о зверстве охранников бара </span> <span class="icons"> <span class="views icon">109</span> </span> </a> <a href="http://vse42.ru/news/33646324" class="news-card default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S60x60/Wnone/ui-6a0c35a39164a6.69484657.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="Выход Кузбасса в Китай по ЖД оценили в астрономическую сумму"/> <span class="title"> Выход Кузбасса в Китай по ЖД оценили в астрономическую сумму </span> <span class="icons"> <span class="views icon">61</span> </span> </a> </div> <div class="content-block russia "> <a href="http://dom.vse42.ru/news/33646333/#start" class="news-card default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S60x60/Wnone/ui-5b052e37c90965.32167943.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="Как не купить жильё в "человейнике": архитектор раскрыл секреты плохих новостроек"/> <span class="title"> Как не купить жильё в "человейнике": архитектор раскрыл секреты плохих новостроек </span> <span class="icons"> <span class="views icon">0</span> </span> </a> <a href="http://vse42.ru/news/33646331" class="news-card default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S60x60/Wnone/ui-665743d18300b1.87071597.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="Тело младенца в мусоросортировочном центре в Нижневартовске: Бастрыкин взял дело на контроль"/> <span class="title"> Тело младенца в мусоросортировочном центре в Нижневартовске: Бастрыкин взял дело на контроль </span> <span class="icons"> <span class="views icon">2</span> </span> </a> <a href="http://vse42.ru/news/33646326" class="news-card default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S60x60/Wnone/ui-6afd4e60127286.67673659.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="Внешний вид под контроль: Роспотребнадзор запретит украшения и лак на пищевых производствах"/> <span class="title"> Внешний вид под контроль: Роспотребнадзор запретит украшения и лак на пищевых производствах </span> <span class="icons"> <span class="views icon">1</span> </span> </a> <a href="http://vse42.ru/news/33646322" class="news-card default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S60x60/Wnone/ui-68a537c18ae545.68531765.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="Бюджетники ликуют: раскрыт секрет получения сразу четырех окладов при сокращении"/> <span class="title"> Бюджетники ликуют: раскрыт секрет получения сразу четырех окладов при сокращении </span> <span class="icons"> <span class="views icon">30</span> </span> </a> <a href="http://vse42.ru/news/33646325" class="news-card default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S60x60/Wnone/ui-5f6dbb52c47331.48888381.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="Умерла телеведущая Светлана Куницына"/> <span class="title"> Умерла телеведущая Светлана Куницына </span> <span class="icons"> <span class="views icon">51</span> </span> </a> </div> <div class="content-block world "> <a href="http://vse42.ru/news/33645134" class="news-card default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S60x60/Wnone/ui-6adad1803106b3.17717987.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="Как обычные прогулки "прокачивают" мозг: неожиданные итоги 14-летнего исследования"/> <span class="title"> Как обычные прогулки "прокачивают" мозг: неожиданные итоги 14-летнего исследования </span> <span class="icons"> <span class="views icon">87</span> </span> </a> <a href="http://vse42.ru/news/33645131" class="news-card default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S60x60/Wnone/ui-6adacc65650392.39788166.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="Резко худеете без диет? Врач раскрыла смертельно опасные причины"/> <span class="title"> Резко худеете без диет? Врач раскрыла смертельно опасные причины </span> <span class="icons"> <span class="views icon">87</span> </span> </a> <a href="http://vse42.ru/news/33645129" class="news-card default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S60x60/Wnone/ui-6adac934c6ae14.86086975.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="Риск смерти выше на 39%: ученые предупредили о скрытой опасности дневного сна"/> <span class="title"> Риск смерти выше на 39%: ученые предупредили о скрытой опасности дневного сна </span> <span class="icons"> <span class="views icon">201</span> </span> </a> <a href="http://vse42.ru/news/33644616" class="news-card default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S60x60/Wnone/ui-6acf17746797b6.63382106.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="У Папы Римского обнаружили рак после удаления части легкого "/> <span class="title"> У Папы Римского обнаружили рак после удаления части легкого </span> <span class="icons"> <span class="views icon">36</span> </span> </a> <a href="http://vse42.ru/news/33643742" class="news-card default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S60x60/Wnone/ui-6ab696092733b8.22450176.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="Лишний жир в рационе бьёт по сосудам сетчатки: ученые доказали на мышах"/> <span class="title"> Лишний жир в рационе бьёт по сосудам сетчатки: ученые доказали на мышах </span> <span class="icons"> <span class="views icon">51</span> </span> </a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="content-section job "> <div class="content-row"> <div class="actions-list slider-menu-animation"> <ul class="default-menu"> <li> <a href="http://rabota.vse42.ru/vacancy" class="type-link"> <span class="name">Вакансии</span> <span class="text">89824 объявления</span> </a> <a href="http://rabota.vse42.ru/add/vacancy#form-top" class="add-link"> <span class="name">Добавить</span> </a> </li> <li> <a href="http://rabota.vse42.ru/resume" class="type-link"> <span class="name">Резюме</span> <span class="text">14672 объявления</span> </a> <a href="http://rabota.vse42.ru/add/resume#form-top" class="add-link"> <span class="name">Добавить</span> </a> </li> <li> <a href="job_training_list" class="type-link"> <span class="name">Курсы</span> <span class="text">67 объявлений</span> </a> <a href="training_add" class="add-link"> <span class="name">Добавить</span> </a> </li> </ul> </div> <div class="articles slider-content-animation"> <a href="http://rabota.vse42.ru/news/33644565/" class="article default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S416x545q80/Wnone/ui-6acde4104aad92.46933773.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="Почему после отказа от алкоголя пропадает сон"> <span class="title"> Почему после отказа от алкоголя пропадает сон </span> </a> <a href="http://rabota.vse42.ru/news/33641880/" class="article default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S416x545q80/Wnone/ui-6a8bf0ee4eae32.26871412.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="Необычный уголь: в Кузбассе разработали материал, превосходящий нефтяные аналоги"> <span class="title"> Необычный уголь: в Кузбассе разработали материал, превосходящий нефтяные аналоги </span> </a> <a href="http://rabota.vse42.ru/news/32263844/" class="article default-text-item"> <img src="/common-static/img/nophoto.png" class="preview" width="60" height="60" alt=""> <span class="title"> </span> </a> <a href="http://rabota.vse42.ru/news/31026592/" class="article default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S416x545q80/Wnormal700_WSg4x6r0z100/ui-5ee825cc78d639.98128650.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="Австралиец изнасиловал девушку под угрозой плохих отзывов в Сети"> <span class="title"> Австралиец изнасиловал девушку под угрозой плохих отзывов в Сети </span> </a> <a href="http://rabota.vse42.ru/news/30026130/" class="article default-text-item"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S416x545q80/Wnormal700_WSg4x6r0z100/ui-5ee9d57d5a5c78.35013070.jpeg" class="preview" width="60" height="60" alt="Россия полностью прекратила сотрудничество с НАТО"> <span class="title"> Россия полностью прекратила сотрудничество с НАТО </span> </a> </div> </div> </div> <div class="content-section dom "> <div class="content-row"> <div class="realty-type-list slider-menu-animation"> <ul class="default-menu"> <li> <a href="http://dom.vse42.ru/property/newbuildings/" class="type-link"> <span class="name">Новостройки</span> <span class="text">373 объявления</span> </a> </li> <li> <a href="http://dom.vse42.ru/property/flats/" class="type-link"> <span class="name">Квартиры</span> <span class="text">1195 объявлений</span> </a> </li> <li> <a href="http://dom.vse42.ru/property/kgt/" class="type-link"> <span class="name">КГТ</span> <span class="text">54 объявления</span> </a> </li> <li> <a href="http://dom.vse42.ru/property/cottages/" class="type-link"> <span class="name">Коттеджи/Дома/Дачи</span> <span class="text">346 объявлений</span> </a> </li> <li> <a href="http://dom.vse42.ru/property/lands/" class="type-link"> <span class="name">Участки</span> <span class="text">21 объявление</span> </a> </li> <li> <a href="http://dom.vse42.ru/property/garages/" class="type-link"> <span class="name">Гаражи/Погреба</span> <span class="text">161 объявление</span> </a> </li> <li> <a href="http://dom.vse42.ru/property/commercial/" class="type-link"> <span class="name">Коммерческая недвижимость</span> <span class="text">478 объявлений</span> </a> </li> </ul> <div class="button-holder"> <a href="http://dom.vse42.ru/property/new" class="default-button">Разместить объявление</a> </div> </div> <a href="https://dom.vse42.ru/livingarea/" class="la-promo-tile default-tile slider-content-animation"> <img src="https://user.vse42.ru/files/ui-5aa8ab2d2769b7.50805993.png" class="tile-image"> <span class="title-holder"> <span class="title"> Новостройки и ЖК Кемерова </span> <span class="sub-title"> Актуальная информация по всем жилым комплексам нашего города. </span> </span> </a> </div> </div> <div class="content-section market "> <div class="content-row"> <div class="content-block market-block"> <div class="rubrics-block slider-menu-animation"> <form action="http://market.vse42.ru/catalog"> <label class="search-input"> <span class="default-search-pair"> <input class="input" name="word" placeholder="Поиск"/> <svg height="32" width="200" class="icon"> <path d="M0 30 L200 30 L192 22 a10,10 0 1 0 -1,1 L192 22"/> </svg> </span> </label> </form> <ul class="bubble-menu default-menu" data-target-container="market-promo-container" data-target-item="promo" data-default-class="default"> <li class="bubble-item" data-target="b0"> <span class="point"></span> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/avto-2/">Авто</a> </li> <li class="bubble-item" data-target="b1"> <span class="point"></span> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/stroitelstvo-i-remont-1384/">Строительство и ремонт</a> </li> <li class="bubble-item" data-target="b2"> <span class="point"></span> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/bitovaya-tehnika-36/">Бытовая техника</a> </li> <li class="bubble-item" data-target="b3"> <span class="point"></span> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/detskie-tovari-12/">Детские товары</a> </li> <li class="bubble-item" data-target="b4"> <span class="point"></span> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/dlya-ofisa-i-uchyobi-41/">Для офиса и учёбы</a> </li> <li class="bubble-item" data-target="b5"> <span class="point"></span> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/dom-i-dacha-4/">Дом и дача</a> </li> <li class="bubble-item" data-target="b6"> <span class="point"></span> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/kompyuteri-37/">Компьютеры</a> </li> <li class="bubble-item" data-target="b7"> <span class="point"></span> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/krasota-i-zdorove-8/">Красота и здоровье</a> </li> <li class="bubble-item" data-target="b8"> <span class="point"></span> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/odezhda-obuv-i-aksessuari-7/">Одежда и аксесуары</a> </li> </ul> <div class="all-rubrics-holder"> <a href="http://market.vse42.ru/catalog" class="default-button">Все рубрики</a> </div> </div> <div class="market-promo-container slider-content-animation"> <div class="promo b0"> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/avto-2/" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5577a09790d890.59346773.jpeg" class="promo-image tile-image"> </a> </div> <div class="promo b1"> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/stroitelstvo-i-remont-1384/" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5577a09bda7912.22528736.jpeg" class="promo-image tile-image"> </a> </div> <div class="promo b2"> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/bitovaya-tehnika-36/" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5577a09f505067.77031899.jpeg" class="promo-image tile-image"> </a> </div> <div class="promo b3"> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/detskie-tovari-12/" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5577a0a28ea526.00058802.jpeg" class="promo-image tile-image"> </a> </div> <div class="promo b4"> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/dlya-ofisa-i-uchyobi-41/" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5577a0b71d9277.11570488.jpeg" class="promo-image tile-image"> </a> </div> <div class="promo b5"> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/dom-i-dacha-4/" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5577a0b98c7439.83020480.jpeg" class="promo-image tile-image"> </a> </div> <div class="promo b6"> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/kompyuteri-37/" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5577a0bc4af0f5.49447403.jpeg" class="promo-image tile-image"> </a> </div> <div class="promo b7"> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/krasota-i-zdorove-8/" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5577a0bf1d2647.50679309.jpeg" class="promo-image tile-image"> </a> </div> <div class="promo b8"> <a href="http://market.vse42.ru/catalog/odezhda-obuv-i-aksessuari-7/" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5577a0c286ba41.33251130.jpeg" class="promo-image tile-image"> </a> </div> <div class="promo default active"> <a href="http://market.vse42.ru" class="default-tile"> <img src="http://user.vse42.ru/files/ui-551e404829d360.07968198.jpeg" class="promo-image tile-image"> </a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="content-section afisha "> <div class="content-row"> <div class="content-block afisha-block"> <div class="afisha-types slider-menu-animation"> <ul class="types-list bubble-menu default-menu" data-target-container="afisha-promo-container" data-target-item="promo" data-default-class="default"> <li class="bubble-item" data-target="cinema"> <span class="point"></span> <a href="http://afisha.vse42.ru/afisha/cinema" class="afisha-type"> <span class="icon"></span><span class="title">Кино</span><span class="count">8</span> </a> </li> <li class="bubble-item" data-target="concert"> <span class="point"></span> <a href="http://afisha.vse42.ru/afisha/concert" class="afisha-type"> <span class="icon"></span><span class="title">Концерты</span><span class="count">0</span> </a> </li> <li class="bubble-item" data-target="spektakli"> <span class="point"></span> <a href="http://afisha.vse42.ru/afisha/spektakli" class="afisha-type"> <span class="icon"></span><span class="title">Спектакли</span><span class="count">1</span> </a> </li> <li class="bubble-item" data-target="vistavki"> <span class="point"></span> <a href="http://afisha.vse42.ru/afisha/vistavki" class="afisha-type"> <span class="icon"></span><span class="title">Выставки</span><span class="count">0</span> </a> </li> <li class="bubble-item" data-target="events"> <span class="point"></span> <a href="http://afisha.vse42.ru/afisha/events" class="afisha-type"> <span class="icon"></span><span class="title">События</span><span class="count">0</span> </a> </li> <li class="bubble-item" data-target="party"> <span class="point"></span> <a href="http://afisha.vse42.ru/afisha/party" class="afisha-type"> <span class="icon"></span><span class="title">Вечеринки</span><span class="count">0</span> </a> </li> <li class="bubble-item" data-target="children"> <span class="point"></span> <a href="http://afisha.vse42.ru/elected/дети" class="afisha-type"> <span class="icon"></span><span class="title">Детям</span><span class="count">5</span> </a> </li> <li class="bubble-item" data-target="calendar"> <span class="point"></span> <a href="http://afisha.vse42.ru/" class="afisha-type"> <span class="icon"></span><span class="title">Календарь</span><span class="count"></span> </a> </li> </ul> <div class="new-event-block"> <a href="http://afisha.vse42.ru/c-event/add-event-by-user" class="default-button"> Добавить событие </a> </div> </div> <div class="afisha-promo-container slider-content-animation"> <div class="promo cinema active"> <a href="https://afisha.vse42.ru/c-event/view/id/16115#content-start" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5e71a9236b82d7.13462247.jpeg" class="promo-image tile-image"> <span class="title-holder"> <span class="title">Тролли. Мировой тур (6+) </span> </span> </a> </div> <div class="promo concert active"> <a href="https://afisha.vse42.ru/c-event/view/id/16043#content-start" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5e71a9518ec0f9.24400995.jpeg" class="promo-image tile-image"> <span class="title-holder"> <span class="title">Поперечный: «СПЕШЛ фо КИДС» (18+)</span> </span> </a> </div> <div class="promo spektakli active"> <a href="https://afisha.vse42.ru/c-event/view/id/9169#content-start" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5da931ab331899.96042093.jpeg" class="promo-image tile-image"> <span class="title-holder"> <span class="title">"Папа" (12+)</span> </span> </a> </div> <div class="promo vistavki active"> <a href="https://afisha.vse42.ru/c-event/view/id/16018#content-start" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5e58949b864f09.77387484.jpeg" class="promo-image tile-image"> <span class="title-holder"> <span class="title">Региональная выставка «ДИЗАЙН-КУЗБАСС» (12+) </span> </span> </a> </div> <div class="promo events active"> <a href="https://afisha.vse42.ru/c-event/view/id/15071#content-start" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5d66171898c626.90017657.jpeg" class="promo-image tile-image"> <span class="title-holder"> <span class="title">Мастер-класс "Чудеса на молоке" (3+)</span> </span> </a> </div> <div class="promo party active"> <a href="https://afisha.vse42.ru/c-event/view/id/16078#content-start" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5e71aa66f0b501.50925743.jpeg" class="promo-image tile-image"> <span class="title-holder"> <span class="title">Eksai (18+) </span> </span> </a> </div> <div class="promo children active"> <a href="https://afisha.vse42.ru/c-event/view/id/15591#content-start" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5e589769d31bb2.02862701.jpeg" class="promo-image tile-image"> <span class="title-holder"> <span class="title">Сказка "Оле Лукойе" (0+)</span> </span> </a> </div> <div class="promo default active"> <a href="http://afisha.vse42.ru/" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-551e55a0af34c5.75481664.jpeg" class="promo-image tile-image"> <span class="title-holder"> <span class="title">Календарь событий</span> </span> </a> </div> <div class="promo special active"> <a href="http://vse42.ru/articles/20152779" class="default-tile"> <img src="https://user.vse42.ru/files/P_S545x416q80/Wnone/ui-5577bab3340066.13705622.jpeg" class="promo-image tile-image"> </a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="content-section journal "> <div class="content-row"> <div class="content-block journal-block sequence-animation"> <a href="http://avoka.do" target="_blank"><img src="/common-static/img/slim-header/avokado.jpg"></a> </div> </div> </div> <div class="content-section weather "> <div class="content-row"> <div class="content-block weather-block"> <div class="full-data alpha slider-menu-animation"> <h2 class="weather-title">четверг, 1 января</h2> <p class="text rain_chance"> <span class="name">Вероятность осадков:</span><span class="value"> %</span> </p> <p class="text vlazhnost"> <span class="name">Влажность:</span><span class="value"> </span> </p> <p class="text veter"> <span class="name">Ветер:</span><span class="value"> 0 м/с</span> </p> <p class="text davlenie"> <span class="name">Давление:</span><span class="value"> 0 мм рт.ст.</span> </p> <p class="text voshod"> <span class="name">Восход:</span><span class="value"> :</span> </p> <p class="text zahod"> <span class="name">Заход:</span><span class="value"> :</span> </p> <a href="http://vse42.ru/weather" class="default-more-link default-button">Посмотреть прогноз</a> <div class="clear"></div> </div> <div class="bigpicture slider-content-animation day autumn-cleansky Nov lightning"> <div class="current-weather"> <div class="icobig day lightning" title="Сейчас гроза"> </div> <div class="temp">0°</div> <div class="text">ночью 0°</div> </div> <div class="forecast"> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="content-section pokupka42 "> <div class="content-row"> <div class="content-block"> <div class="categories slider-menu-animation categories-left"> <div class="search-holder"> <form action="http://doska.vse42.ru/"> <label class="search-input"> <span class="default-search-pair"> <input class="input" name="search[text]" placeholder="Поиск"/> <svg height="32" width="350" class="icon"> <path d="M0 30 L350 30 L342 22 a10,10 0 1 0 -1,1 L342 22"/> </svg> </span> </label> </form> </div> <ul class="default-menu"> <li> <a href="http://doska.vse42.ru/avto">Авто</a> </li> <li> <a href="http://doska.vse42.ru/nedvizhimost">Недвижимость</a> </li> <li> <a href="http://doska.vse42.ru/rabota-i-obrazovanie">Работа и образование</a> </li> <li> <a href="http://doska.vse42.ru/sad-ogorod-produkti-pitaniya">Сад, огород, продукты питания</a> </li> <li> <a href="http://doska.vse42.ru/zhivotnie-i-rasteniya">Животные и растения</a> </li> <li> <a href="http://doska.vse42.ru/raznoe">Разное</a> </li> <li> <a href="http://doska.vse42.ru/odezhda-i-obuv">Одежда и обувь</a> </li> <li> <a href="http://doska.vse42.ru/uslugi">Услуги</a> </li> <li> <a href="http://doska.vse42.ru/krasota_-zdorove_-sport-8796bf">Красота, здоровье, спорт</a> </li> <li> <a href="http://doska.vse42.ru/stroitelstvo-i-remont">Строительство и ремонт</a> </li> <li> <a href="http://doska.vse42.ru/mebel-i-interer">Мебель и интерьер</a> </li> </ul> </div> <div class="categories slider-content-animation"> <ul class="default-menu"> <li> <a href="http://doska.vse42.ru/elektronika-i-bitovaya-tehnika">Электроника и бытовая техника</a> </li> <li> <a href="http://doska.vse42.ru/dlya-detey-14d330">Для детей</a> </li> <li> <a href="http://doska.vse42.ru/otdih-dosug">Отдых, досуг</a> </li> <li> <a href="http://doska.vse42.ru/dlya-biznesa-14d330">Для бизнеса</a> </li> </ul> <div class="button-holder"> <a href="http://doska.vse42.ru/" class="default-button">Подать объявление</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="content-section transport "> <div class="content-row"> <div class="content-block"> <div class="slider-single-animation "> <a href="http://bus.vse42.ru"><img src="http://user.vse42.ru/files/ui-5577989f634199.32038260.png"></a> </div> </div> </div> </div> <div class="content-section reference "> <div class="content-row"> <div class="firms slider-menu-animation"> <div class="firm-search"> <form action="http://vse42.ru/reference/search/"> <label class="search-input"> <span class="default-search-pair"> <input class="input" name="what" placeholder="Поиск по организациям города"/> <svg height="32" width="350" class="icon"> <path d="M0 30 L350 30 L342 22 a10,10 0 1 0 -1,1 L342 22"/> </svg> </span> </label> </form> </div> <div class="button-holder"> <a href="http://vse42.ru/reference/rubricator/" class="default-button">Открыть каталог организаций</a> </div> </div> <div class="help slider-content-animation"> <a href="http://vse42.ru/reference/instructions/page/kak-smenit-mobilnogo-operatora" class="default-text-item" style="height: 112px"> <span class="title">Как сменить мобильного оператора, не меняя номера телефона?</span> <span class="description">С апреля 2014 года все кемеровские операторы «отпускают» и «принимают» абонентов в срок, не превышающий восемь дней для физических лиц и месяца для юридических лиц.</span> </a> <a href="http://vse42.ru/reference/instructions/page/009-lekarstva" class="default-text-item" style="height: 140px"> <span class="title">Медицинский портал Кемеровской области 009: лекарства онлайн</span> <span class="description">Если вы хотите разыскать какой-то редкий лекарственный препарат, хотите узнать цену на определённое лекарство, ищите выгодные цены или хотите заказать доставку из аптеки на дом, то вам поможет медицинский портал www.009.am</span> </a> <a href="http://vse42.ru/reference/instructions/page/spravka-to-new-rules" class="default-text-item" style="height: 100px"> <span class="title">Пройти техосмотр по новым правилам</span> <span class="description">Каждый автомобилист знает, что рано или поздно ему придется столкнуться с таким важным делом, как технический осмотр транспортного средства...</span> </a> <div class="button-holder"> <a href="http://vse42.ru/reference" class="default-button">Показать все инструкции</a> </div> </div> </div> </div> <div class="content-section gk "> <div class="content-row sequence-animation"> <div class="content-block all-block"> <ul class="magazines"> <li class="magazine sequence-cube"> <a href="http://gk.vse42.ru/izd/mkk" class="sequence-card image"> <span class="img-holder"> <img src="http://gk.cs.vse42.ru/local-static/logos/mkk.png" class="averse"/> <span class="reverse data"> <p> <span class="key">Формат</span> <span class="value">А3</span> </p> <p> <span class="key">Цветность</span> <span class="value">Ч/б, полноцвет</span> </p> <p> <span class="key">Переодичность</span> <span class="value">Еженедельно</span> </p> <p> <span class="key">День выхода</span> <span class="value">Среда</span> </p> <p> <span class="key">Реальный тираж</span> <span class="value">10 000 экземпляров</span> </p> <p> <span class="key">Объем</span> <span class="value">32 полос</span> </p> </span> </span> </a> </li> <li class="magazine sequence-cube"> <a href="http://gk.vse42.ru/izd/txt" class="sequence-card image"> <span class="img-holder"> <img src="http://gk.cs.vse42.ru/local-static/logos/txt2.png" class="averse"/> <span class="reverse data"> <p> <span class="key">Формат</span> <span class="value">А4</span> </p> <p> <span class="key">Цветность</span> <span class="value">полноцвет</span> </p> <p> <span class="key">Переодичность</span> <span class="value">Еженедельно</span> </p> <p> <span class="key">День выхода</span> <span class="value">Среда</span> </p> <p> <span class="key">Реальный тираж</span> <span class="value">20 000 экземпляров</span> </p> <p> <span class="key">Объем</span> <span class="value">84 страницы</span> </p> </span> </span> </a> </li> <li class="magazine sequence-cube"> <a href="http://gk.vse42.ru/izd/vpn" class="sequence-card image"> <span class="img-holder"> <img src="http://gk.cs.vse42.ru/local-static/logos/vpn2.png" class="averse"/> <span class="reverse data"> <p> <span class="key">Формат</span> <span class="value">А4</span> </p> <p> <span class="key">Цветность</span> <span class="value">Ч/б + полноцвет, цвет</span> </p> <p> <span class="key">Переодичность</span> <span class="value">Еженедельно</span> </p> <p> <span class="key">День выхода</span> <span class="value">Понедельник</span> </p> <p> <span class="key">Реальный тираж</span> <span class="value">1 500 экземпляров</span> </p> <p> <span class="key">Объем</span> <span class="value">205-306 страниц</span> </p> </span> </span> </a> </li> </ul> <a href="http://gk.vse42.ru" class="default-more-link default-button">Посмотреть все наши издания</a> </div> </div> </div> </div> </div> </div>