В беседе с изданием "Газета.Ru" архитектор Алексей Тураев назвал конкретные признаки неудобной новостройки. Вот что нужно проверить перед покупкой квартиры на этапе котлована, чтобы избежать проблем в будущем:
• Плотность застройки. Большое число квартир перегружает дворы, парковки и выезды.
• Освещенность. Запросите у застройщика данные по инсоляции. Обязательно учитывайте высоту соседних домов и будущие очереди стройки.
• Парковка. Выясните, где оставлять машину при концепции "двор без машин". Уточните стоимость покупки и аренды парковочного места.
• Планировка этажа. Оцените количество соседей. Избегайте дверей на пути основного потока к лифтам – это лишит вас приватности.
• Лифты. Важно не их количество, а габариты.
– По числу лифтов очереди не предскажешь, поскольку тут важны этажность, количество квартир, которые они обслуживают, и вместимость кабин. Полезнее спросить размеры лифтов, спускаются ли они в паркинг и можно ли в них перевозить мебель, – отметил Тураев.
• Стороны света. В квартирах с окнами на одну сторону восток дает утреннее солнце, а запад грозит сильным летним перегревом.
• Коммерческие помещения. Проверьте проект. Зоны разгрузки магазинов, шумные вытяжки и мусорные баки могут оказаться прямо под вашими окнами.
• Окружение. Изучите градостроительные планы района. Узнайте точные сроки сдачи и реальную вместимость обещанных школ и детсадов.
• Готовность территории. Попросите схему двора на момент выдачи ключей. Часто благоустройство и постоянные дороги доделывают уже после заселения первых жильцов.