Авторизоваться

Новостройки (373) Квартиры (1195) КГТ (54) Коттеджи/Дома/Дачи (346) Участки (21) Гаражи/Погреба (161) Коммерческая недвижимость (478)
  —  000
  —  м2
В городе Где
Уточнить местоположение

Поиск может осуществляться по адресу ИЛИ по району.

ОК
Выбрано: 0 Сбросить
Заводский
Микрорайон
Жилой комплекс
Кировский
Микрорайон
Жилой комплекс
Ленинский
Микрорайон
Жилой комплекс
Рудничный
Микрорайон
Жилой комплекс
Центральный
Жилой комплекс
ОК
Выбрано: 0 Сбросить
Сбросить
Можем предложить 2628 объявлений
Расширенный поиск

Москва не видела такого 5 лет: элитных новостроек стало рекордно много

  0 
1 час назад

В Москве побили рекорд по запуску в строительство элитных новостроек.

По данным международной консалтинговой компании NF Group, за январь – сентябрь в Москве стартовали продажи в 19 проектах элитных новостроек. Это максимальный показатель за последние пять лет.

При этом покупатели приобрели около 950 квартир и апартаментов – примерно на четверть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

– По итогам девяти месяцев 2026 года на элитном рынке новостроек Москвы было продано около 950 квартир и апартаментов. ... Вывод нового предложения стал рекордным за последние пять лет, – пишет РБК "Недвижимость".

Аналитики связывают снижение спроса с геополитической нестабильностью и экономическими сложностями.

Несмотря на ослабление покупательской активности, застройщики не спешат снижать цены. По словам партнера и регионального директора департамента городской недвижимости NF Group Андрея Соловьева, многие проекты, вышедшие на рынок в 2026 году, были отложены ранее. Одновременно финансовая нагрузка на девелоперов продолжает расти, что ограничивает возможности для удешевления жилья.

В результате стоимость элитных квартир продолжает увеличиваться. По итогам третьего квартала 2026 года средневзвешенная цена предложения превысила 2,3 млн рублей за квадратный метр. За год показатель вырос на 6%.

Сильнее всего подорожало жилье класса "делюкс": средняя цена достигла 3,4 млн рублей за квадратный метр, увеличившись за год на 10%. В премиальном сегменте стоимость почти не изменилась и составила около 1,6 млн рублей за квадратный метр, передает URA.RU.

Фото: magnific.com / magnific

жилье Москва недвижимость Новости новости москва рынок жилья элитные новостройки
Расскажи друзьям
Россияне скупают жилье за границей – названы три страны-фаворита
2 дня назад
Стало известно, в каких странах россияне чаще всего покупали квартиры в третьем квартале.
Что произойдет с семейной ипотекой в России через 15 лет – ЦБ дал ответ
4 дня назад
Центробанк сообщил, что платежи по семейной ипотеке после 15 лет могут измениться.
Пенсионеров освободят от налогов на недвижимость, но есть нюанс – подробности
7 дней назад
Пенсионеры и предпенсионеры в России могут полностью или частично освобождаться от налогов на недвижимость, землю и транспорт.
Залоговый кредит: как получить деньги и не нарваться на мошенников
2010 дней назад
Мошенники нередко используют кредиты под залог недвижимости в своих целях. В результате доверчивые граждане лишаются единственного жилья. Однако правильно оформленный в надежном банке залоговый кредит может стать отличным выходом, если, например, по какой-то причине вам отказали в выдаче обычного потребительского займа. О том, как не попасть в лапы аферистов и как получить «безопасный» кредит под залог недвижимости, читайте в этом материале.
Регистрация права собственности онлайн: опасно или выгодно?
2055 дней назад
Многие годы мы фиксировали право собственности на квартиры, дома и землю, сдавая документы в «окошечко» Росреестра. То есть лично. Но есть и другой способ регистрации – электронный, когда каждый участник сделки направляет всю необходимую документацию в Росреестр удаленно. Мы решили выяснить, можно ли таким образом сэкономить деньги и время, а также узнать обо всех подводных камнях регистрации права собственности онлайн. Подробности в этом материале.
Ипотека-2021: квартиры станут дешевле?
2096 дней назад
Несмотря на коронавирус и спровоцированный им экономический кризис, ситуация с ипотекой для россиян в 2020 году была очень хорошей. Даже лучше, чем в 2019 году. Средняя ставка по жилищным кредитам упала практически на 2%. А решением Центробанка ключевая ставка была зафиксирована в положении 4,25% - то есть на своем историческом минимуме. Мы решили выяснить, станет ли ипотека в 2021 году еще дешевле. Подробности в этом материале.


Комментарии для сайта Cackle

Быстрые ссылки

Важные разделы

Реклама

Обратная связь

Система Orphus
18+
© 2026 ООО ГК «ВСЁ про ВСЁ», Холдинговая Компания Кузнецкий Альянс
Все права на материалы, опубликованные на сайте VSE42.RU, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте VSE42.RU, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал VSE42.RU, до или после цитируемого блока.
Адрес: 650000, Кемеровская Область, г.Кемерово, ул.Кузбасская 33а, 2 этаж

Рекламный отдел: +7(3842) 75-55-55

Телефон: +7 (3842) 76-79-79. Есть предложения касательно информационного сотрудничества или вопросы по содержанию материалов? Звоните!

Техническая поддержка: support@vse42.ru
О проекте Недвижимость

VSE42.RU Недвижимость – это раздел, созданный для того, чтобы арендаторы, арендодатели, покупатели и продавцы могли быстро найти для себя что-либо подходящее. В разделе представлен весь спектр объявлений от новостроек и квартир вторичного жилья до коммерческой недвижимости. Для вашего удобства мы разделили все наши объявления на категории:

новостройки

квартиры

КГТ

коттеджи, дома и дачи

участки

гаражи и погреба

коммерческая недвижимость

Этот раздел предназначен для того, чтобы каждый мог купить, продать, сдать в аренду или снять любую недвижимость в Кемерово, Кемеровской области, а также в других регионах России. Просматривайте все объявления в базе или подавайте своё, воспользовавшись кнопкой «разместить объявление». Вы можете указать вид операции (покупка, продажа, аренда), которую хотите совершить, контактные данные, информацию про объект недвижимости, цену, а также добавить фото, для того чтобы ваше объявление было более востребованным. Помимо агентств недвижимости, подавать объявления могут и собственники недвижимости напрямую, поэтому вы можете купить или арендовать квартиру или дом без посредников.

Специально для людей, которые ценят практичность и своё время, мы сделали удобный поиск по районам города Кемерово. Помимо основных районов (Ленинский, Центральный, Рудничный, Кировский), представлены микрорайоны (ФПК, Шалготарьян, Южный, Лесная поляна и прочие), а также «Новостройки и жилые комплексы Кемерова» и коттеджные посёлки, в которых вы можете купить квартиру или дом.

Если вы решили воспользоваться услугами агентства недвижимости, вы можете просмотреть каталог самых надёжных компаний или можете оставить «Заявку агентствам», с помощью которой вы будете получать самые лучшие предложения, составленные конкретно для вас.

Помимо актуальных объявлений, на VSE42.RU Недвижимость можно найти информационные материалы, объективно рассказывающие об основных тенденциях местного, федерального и зарубежного рынка недвижимости.

Также для вашего удобства мы создали «Ипотечный калькулятор» для быстрого и примерного расчёта платежей по ипотечному кредиту.

VSE42.RU Недвижимость – это удобный и понятный сервис, который подходит и частным лицам, и одновременно является эффективным рабочим инструментом для целых компаний (агентств недвижимости и компаний-застройщиков).