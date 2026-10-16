Москва не видела такого 5 лет: элитных новостроек стало рекордно много

По данным международной консалтинговой компании NF Group, за январь – сентябрь в Москве стартовали продажи в 19 проектах элитных новостроек. Это максимальный показатель за последние пять лет.

При этом покупатели приобрели около 950 квартир и апартаментов – примерно на четверть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

– По итогам девяти месяцев 2026 года на элитном рынке новостроек Москвы было продано около 950 квартир и апартаментов. ... Вывод нового предложения стал рекордным за последние пять лет, – пишет РБК "Недвижимость".

Аналитики связывают снижение спроса с геополитической нестабильностью и экономическими сложностями.

Несмотря на ослабление покупательской активности, застройщики не спешат снижать цены. По словам партнера и регионального директора департамента городской недвижимости NF Group Андрея Соловьева, многие проекты, вышедшие на рынок в 2026 году, были отложены ранее. Одновременно финансовая нагрузка на девелоперов продолжает расти, что ограничивает возможности для удешевления жилья.

В результате стоимость элитных квартир продолжает увеличиваться. По итогам третьего квартала 2026 года средневзвешенная цена предложения превысила 2,3 млн рублей за квадратный метр. За год показатель вырос на 6%.

Сильнее всего подорожало жилье класса "делюкс": средняя цена достигла 3,4 млн рублей за квадратный метр, увеличившись за год на 10%. В премиальном сегменте стоимость почти не изменилась и составила около 1,6 млн рублей за квадратный метр, передает URA.RU.