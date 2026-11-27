Собственники квартир могут свободно украшать окна к Новому году изнутри, но за внешний декор или пожар из-за гирлянды грозит ответственность. Об этом Сиб.фм рассказал адвокат Алексей Белоус.
Внутри квартиры
Наклейки, мишура и гирлянды на внутренней стороне окна не нарушают закон и не требуют согласования. Муниципальные правила благоустройства касаются только фасадов и коммерческих витрин.
Снаружи окна
Уличный декор считается элементом фасада и должен соответствовать региональным требованиям к облику зданий.
– Иная ситуация складывается, если украшение размещено снаружи окна. В этом случае оно воспринимается как элемент фасада. Тогда на него могут распространяться региональные требования к внешнему облику зданий. Особенно внимательными стоит быть жителям первых этажей, где окна квартир граничат с витринами нежилых помещений, – передает СМИ слова собеседника.
Пожарная безопасность
Сама по себе несертифицированная гирлянда не влечет наказания, если она работает по инструкции и не стала причиной ЧП. Ответственность наступает только при пожаре:
Съемное жилье. Если новогодние наклейки повредят стеклопакет, арендодатель вправе взыскать убытки по договору найма. Административный штраф за это не предусмотрен.