Россияне скупают жилье за границей – названы три страны-фаворита

Россияне продолжают покупать жилье за рубежом, но предпочтения инвесторов меняются. В третьем квартале 2026 года самыми востребованными направлениями стали ОАЭ, Таиланд и Грузия. На эти страны пришлось почти 80% сделок с зарубежной недвижимостью, сообщают аналитики NF Group.

Как пишет "РБК Недвижимость", лидером стали Объединенные Арабские Эмираты – на страну пришлось 37% сделок. Второе место занял Таиланд с долей 25%, а третье – Грузия, набравшая 17%.

По словам директора департамента зарубежной и курортной недвижимости NF Group Анны Лариной, некоторые страны, которые раньше входили в число лидеров, теперь уступили позиции конкурентам. В частности, интерес к Греции, Франции и Испании уже не так заметен на фоне растущей популярности других рынков. При этом россияне по-прежнему рассматривают покупку жилья и в этих странах.

Четвертое место заняла Турция – на нее пришлось 12% спроса. Маврикий и Оман разделили пятую позицию: доля каждой страны составила по 4,5%, уточняет URA.RU.