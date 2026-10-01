Секрет снижения земельного налога: как дачникам законно уменьшить платеж

Перед уплатой земельного налога владельцам участков следует проверить данные в ЕГРН. Ошибки в реестре часто приводят к необоснованному завышению суммы платежа. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Налоговая служба рассчитывает налог на основе кадастровой стоимости. Неверная площадь, неправильный вид разрешенного использования или отсутствие данных об охранных зонах искусственно удорожают участок.
Что нужно сделать:
Перерасчет налога
При исправлении ошибки кадастровая стоимость снижается с момента появления неверной записи. Если после обновления ЕГРН налоговая прислала уведомление со старой суммой, подайте в ФНС заявление на перерасчет. К обращению обязательно приложите новую выписку и решение об исправлении ошибки, передает REGIONS.Ru.