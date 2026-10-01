Секрет снижения земельного налога: как дачникам законно уменьшить платеж

Перед уплатой земельного налога владельцам участков следует проверить данные в ЕГРН. Ошибки в реестре часто приводят к необоснованному завышению суммы платежа. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Налоговая служба рассчитывает налог на основе кадастровой стоимости. Неверная площадь, неправильный вид разрешенного использования или отсутствие данных об охранных зонах искусственно удорожают участок.

Что нужно сделать:

Сверить данные. Закажите выписку из ЕГРН и сравните ее с межевым планом и документами на землю.

Закажите выписку из ЕГРН и сравните ее с межевым планом и документами на землю. Исправить опечатку. При технической ошибке Росреестра подайте заявление через "Госуслуги" или МФЦ.

При технической ошибке Росреестра подайте заявление через "Госуслуги" или МФЦ. Уточнить границы. Если неверная площадь указана в самом межевом плане, наймите кадастрового инженера для составления нового документа.

Если неверная площадь указана в самом межевом плане, наймите кадастрового инженера для составления нового документа. Оспорить оценку. При неверном расчете стоимости обращайтесь с заявлением в региональное ведомство, проводившее оценку.

Перерасчет налога

При исправлении ошибки кадастровая стоимость снижается с момента появления неверной записи. Если после обновления ЕГРН налоговая прислала уведомление со старой суммой, подайте в ФНС заявление на перерасчет. К обращению обязательно приложите новую выписку и решение об исправлении ошибки, передает REGIONS.Ru.