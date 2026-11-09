Брать квартиру с ремонтом или голые стены? Считаем выгоду на 2026 год

В текущем году покупка квартиры без отделки перестала быть гарантированным способом сэкономить. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" ипотечный брокер Дмитрий Ракута рекомендует приобретать жилье с готовым ремонтом.

Причины выбрать готовую отделку:

Рост цен. Стройматериалы, техника, мебель и услуги рабочих сильно подорожали.

Стройматериалы, техника, мебель и услуги рабочих сильно подорожали. Двойная нагрузка. При покупке в ипотеку собственник платит кредит и вынужден арендовать другое жилье на время стройки.

При покупке в ипотеку собственник платит кредит и вынужден арендовать другое жилье на время стройки. Дефицит кадров. Найти компетентную бригаду сложно. Переделка ошибок строителей требует серьезных трат.

Найти компетентную бригаду сложно. Переделка ошибок строителей требует серьезных трат. Сроки. Ремонт с нуля часто длится больше года.

Главное в готовой квартире – исправные базовые коммуникации (электрика, трубы). Изменить цвет стен или переклеить обои намного дешевле и быстрее, чем делать капитальный ремонт. Кроме того, иногда квартиры с отделкой продаются по цене "бетона".

Когда выгодно покупать бетонные стены:

Такой вариант подходит покупателям со свободными деньгами и временем. Он оправдан, если скидка на квартиру полностью покрывает будущие расходы на ремонт, а владельцу принципиально важна индивидуальная планировка.

Совет перед сделкой:

До покупки квартиры без отделки пригласите профильного специалиста. Оцените качество труб, проводки, вентиляции и стяжки. Обязательно составьте предварительную смету ремонтных работ до подписания договора.

Тем временем стали известны регионы с самой выгодной ипотекой в России. Об этом пишет издание "РосБалт" со ссылкой на "Известия".