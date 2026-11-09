Брать квартиру с ремонтом или голые стены? Считаем выгоду на 2026 год

В текущем году покупка квартиры без отделки перестала быть гарантированным способом сэкономить. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" ипотечный брокер Дмитрий Ракута рекомендует приобретать жилье с готовым ремонтом.
Причины выбрать готовую отделку:
Главное в готовой квартире – исправные базовые коммуникации (электрика, трубы). Изменить цвет стен или переклеить обои намного дешевле и быстрее, чем делать капитальный ремонт. Кроме того, иногда квартиры с отделкой продаются по цене "бетона".
Когда выгодно покупать бетонные стены:
Такой вариант подходит покупателям со свободными деньгами и временем. Он оправдан, если скидка на квартиру полностью покрывает будущие расходы на ремонт, а владельцу принципиально важна индивидуальная планировка.
Совет перед сделкой:
До покупки квартиры без отделки пригласите профильного специалиста. Оцените качество труб, проводки, вентиляции и стяжки. Обязательно составьте предварительную смету ремонтных работ до подписания договора.
Тем временем стали известны регионы с самой выгодной ипотекой в России. Об этом пишет издание "РосБалт" со ссылкой на "Известия".