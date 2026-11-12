Купили квартиру мечты, а там букет болезней: что нужно проверить в первую очередь при выборе жилья

Тем, кто ищет квартиру без плесени и токсинов, стоит спросить застройщика, что располагалось на участке до строительства дома. Такой совет в разговоре с NEWS.ru дала специалист по недвижимости Нина Гафарова. Она отметила, что экологичное жилье становится в России все более востребованным.

– Интерес к экологичному жилью идет вверх. Хотя при выборе квартиры экология пока уступает цене и планировке. Как выбрать жилье без плесени и токсинов? Выбор начинается с территории. Стоит узнать, что находилось на этом месте раньше и что рядом сейчас, например промзоны, оживленные магистрали и подстанции, – сказала эксперт.

Следующий шаг – присмотреться к самому дому, узнать больше о застройщике и почитать, что пишут жильцы. Добросовестные компании все чаще уделяют внимание экологичности, ведь от нее зависит комфорт жизни. Раньше покупателям попадались квартиры, где пахло аммиаком: причиной были добавки низкого качества в бетоне. Проверка репутации застройщика помогает не столкнуться с такими неприятностями, пояснила Гафарова.

Чтобы не допустить появления плесени, специалист посоветовала проверять работу вентиляции и контролировать влажность, уделяя особое внимание углам и оконным откосам. Для ремонта она рекомендовала брать материалы с сертификатами, а по завершении отделочных работ тщательно проветривать квартиру.