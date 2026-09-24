УК неохотно говорят об этом: эксперт объяснил, почему вы имеете полное право не платить комиссию по квитанциям ЖКХ

В беседе с изданием "Газета.Ru" специалист отметил, что доплата, возникающая при оплате коммунальных услуг, может оказаться комиссией за денежный перевод. Он напомнил, что до вступления в силу постановления правительства РФ № 1164 в сентябре 2020 года поставщики услуг могли договариваться с банками и включать комиссию за перевод средств непосредственно в коммунальный тариф.

– Жители могли платить фиксированную сумму, например, за свет, воду или газ, даже не подозревая, что часть этих денег уходит банку в качестве вознаграждения. Сейчас эта схема запрещена и платеж разделен на плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за саму банковскую операцию, – передает СМИ слова собеседника.

По словам эксперта, с 2024 года граждане льготных категорий не должны платить банковскую комиссию при расчетах за ЖКХ. Поправки к части 20 статьи 155 Жилищного кодекса РФ ввели прямой запрет для банков, платежных агентов и операторов почтовой связи. С физических лиц, которым необходима социальная поддержка, нельзя брать комиссию ни при внесении платы за коммунальные услуги, ни при погашении пеней за задержку платежей. В распоряжении правительства РФ № 1059-р перечислены пять категорий граждан, полностью освобожденных от таких расходов: пенсионеры, ветераны боевых действий, многодетные родители, инвалиды, а также члены семей погибших инвалидов и участников войн.

Бондарь также напомнил, что закон "О защите прав потребителей" требует от коммунальных организаций предоставить гражданам как минимум один способ расчета без дополнительных сборов. Обычно это требование выполняется через оплату напрямую в кассе либо в личном кабинете управляющей или ресурсоснабжающей компании, где нет переплаты посредникам. Некоторые крупные коммерческие банки тоже по собственной инициативе убрали комиссию за ЖКХ в мобильных приложениях для всех пользователей, а не исключительно для льготников, превратив это в свое конкурентное преимущество, передает REGIONS.Ru.