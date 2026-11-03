Квартира с подвохом: как чужой маткапитал может лишить вас честно купленной квартиры

Покупка квартиры, ранее приобретенной с использованием материнского капитала, несет серьезные юридические риски. Главное условие безопасной сделки – продавец обязан был выделить в ней доли своим детям. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" рассказала адвокат Екатерина Тютюнникова.

Важные нюансы для покупателя:

Требование закона. Доли детям выделяются в обязательном порядке. Отсутствие письменного обязательства от продавца (отменено в 2020 году) не отменяет этого правила.

Доли детям выделяются в обязательном порядке. Отсутствие письменного обязательства от продавца (отменено в 2020 году) не отменяет этого правила. Ипотека. При покупке в кредит доли оформляются в течение шести месяцев после выплаты долга. Закон позволяет сделать это и до снятия залога без согласия банка.

При покупке в кредит доли оформляются в течение шести месяцев после выплаты долга. Закон позволяет сделать это и до снятия залога без согласия банка. Ложные гарантии. Покупка продавцом нового жилья для семьи не заменяет выделения детских долей в продаваемой квартире.

Покупка продавцом нового жилья для семьи не заменяет выделения детских долей в продаваемой квартире. Последствия. При нарушении прав детей прокуратура, Социальный фонд или сами дети оспорят сделку. Продавцу также может грозить уголовное дело о мошенничестве.

Как обезопасить себя:

Перед сделкой изучите расширенную выписку из ЕГРН, кредитную историю продавца, первоначальный договор и наличие судебных споров. Покупайте недвижимость только после документального подтверждения, что детские доли официально оформлены. В противном случае вы рискуете потерять жилье в ходе многолетних судов.

Ранее издание "Город55" сообщало, что маткапитал за первого ребенка в России вырастет на 65 тысяч рублей. Материнский капитал в 2027 году составит 778,5 тыс. руб. на первенца и 1,029 млн руб. на второго ребенка (при условии, что выплата за первого ранее не производилась). А недавно в Челябинской области увеличили размер регионального маткапитала до 500 тысяч рублей, передает Kursdela.biz.