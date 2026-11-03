Квартира с подвохом: как чужой маткапитал может лишить вас честно купленной квартиры

Покупка квартиры, ранее приобретенной с использованием материнского капитала, несет серьезные юридические риски. Главное условие безопасной сделки – продавец обязан был выделить в ней доли своим детям. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" рассказала адвокат Екатерина Тютюнникова.
Важные нюансы для покупателя:
Как обезопасить себя:
Перед сделкой изучите расширенную выписку из ЕГРН, кредитную историю продавца, первоначальный договор и наличие судебных споров. Покупайте недвижимость только после документального подтверждения, что детские доли официально оформлены. В противном случае вы рискуете потерять жилье в ходе многолетних судов.
Ранее издание "Город55" сообщало, что маткапитал за первого ребенка в России вырастет на 65 тысяч рублей. Материнский капитал в 2027 году составит 778,5 тыс. руб. на первенца и 1,029 млн руб. на второго ребенка (при условии, что выплата за первого ранее не производилась). А недавно в Челябинской области увеличили размер регионального маткапитала до 500 тысяч рублей, передает Kursdela.biz.