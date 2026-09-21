Ипотека в 40 лет: какой скрытый риск разрушит ваш бюджет

Брать ипотеку после 40–50 лет не опасно само по себе. Главный риск – необходимость выплачивать долг в предпенсионном и пенсионном возрасте, когда доходы обычно падают. На начало 2025 года 62% заемщиков должны погасить жилищные кредиты только после 60 лет.
Депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с изданием "Газета.Ru" предупредил о математической ловушке длинных кредитов при высоких ставках:
Перед оформлением ипотеки в зрелом возрасте критически важно оценить не только текущую зарплату, но и стабильность доходов на весь срок действия кредитного договора, вплоть до выхода на пенсию.