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Ипотека в 40 лет: какой скрытый риск разрушит ваш бюджет

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10 минут назад

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко объяснил россиянам, какой риск создает выплата ипотеки после выхода на пенсию.

Брать ипотеку после 40–50 лет не опасно само по себе. Главный риск – необходимость выплачивать долг в предпенсионном и пенсионном возрасте, когда доходы обычно падают. На начало 2025 года 62% заемщиков должны погасить жилищные кредиты только после 60 лет.

Депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с изданием "Газета.Ru" предупредил о математической ловушке длинных кредитов при высоких ставках:

  • Срок не спасает. Растягивание кредита почти не снижает ежемесячную нагрузку, но колоссально увеличивает итоговую переплату.
  • Наглядный пример. При кредите 5 млн рублей под 17,8% увеличение срока с 20 до 30 лет снизит платеж всего на 1 тысячу рублей (с 76 до 75 тыс. руб.). При этом общая переплата за эти 10 лет вырастет на 8,5 млн рублей.
  • Иллюзия выплаты. В первые годы заемщик отдает банку преимущественно проценты, а сумма основного долга практически не уменьшается.

Перед оформлением ипотеки в зрелом возрасте критически важно оценить не только текущую зарплату, но и стабильность доходов на весь срок действия кредитного договора, вплоть до выхода на пенсию.

Фото: VSE42.RU
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Аксененко дом жилье ипотека недвижимость
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