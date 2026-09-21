Ипотека в 40 лет: какой скрытый риск разрушит ваш бюджет

Брать ипотеку после 40–50 лет не опасно само по себе. Главный риск – необходимость выплачивать долг в предпенсионном и пенсионном возрасте, когда доходы обычно падают. На начало 2025 года 62% заемщиков должны погасить жилищные кредиты только после 60 лет.

Депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с изданием "Газета.Ru" предупредил о математической ловушке длинных кредитов при высоких ставках:

Срок не спасает. Растягивание кредита почти не снижает ежемесячную нагрузку, но колоссально увеличивает итоговую переплату.

Растягивание кредита почти не снижает ежемесячную нагрузку, но колоссально увеличивает итоговую переплату. Наглядный пример. При кредите 5 млн рублей под 17,8% увеличение срока с 20 до 30 лет снизит платеж всего на 1 тысячу рублей (с 76 до 75 тыс. руб.). При этом общая переплата за эти 10 лет вырастет на 8,5 млн рублей.

При кредите 5 млн рублей под 17,8% увеличение срока с 20 до 30 лет снизит платеж всего на 1 тысячу рублей (с 76 до 75 тыс. руб.). При этом общая переплата за эти 10 лет вырастет на 8,5 млн рублей. Иллюзия выплаты. В первые годы заемщик отдает банку преимущественно проценты, а сумма основного долга практически не уменьшается.

Перед оформлением ипотеки в зрелом возрасте критически важно оценить не только текущую зарплату, но и стабильность доходов на весь срок действия кредитного договора, вплоть до выхода на пенсию.