Как найти скрытые камеры в съемной квартире: инструкция от IT-эксперта

В беседе с изданием "Газета.Ru" эксперт отметил, что для базовой проверки помещения не нужно специальное оборудование. Достаточно внимательности и обычного смартфона.

• Проведите визуальный осмотр. Проверьте розетки, датчики дыма, бытовые приборы и игрушки. Особенно те, что направлены на кровать или зеркало. Ищите нетипичные отверстия, свежий клей, неплотные стыки и следы вскрытия корпуса.

• Используйте фонарик. Приглушите свет. Медленно посветите фонариком смартфона на подозрительные предметы под разными углами. Стеклянная линза скрытой камеры выдаст себя ярким бликом.

• Включите камеру смартфона. Выключите свет в комнате. Осмотрите помещение через объектив телефона. Инфракрасная подсветка скрытой камеры невидима для глаз, но на экране смартфона она отобразится как светящаяся точка.

Данные методы позволяют быстро оценить обстановку, но не дают 100% гарантии. Современные камеры могут не иметь ИК-подсветки и не давать бликов. При серьезных подозрениях обращайтесь к специалистам по информационной безопасности с профессиональными детекторами.