Как отметила риелтор в беседе с Pravda.Ru, декабрь – один из самых удачных месяцев для продажи недвижимости. Перескокова выделяет две главные причины для выхода на рынок в конце года:
В результате ликвидные квартиры по рыночной цене продаются быстрее. Однако продавцам нужно учитывать сезонный минус: в конце декабря замедляется работа госведомств. Сроки регистрации документов часто увеличиваются из-за отпусков и годовых отчетов.
Важные факты для покупателей и продавцов:
• Спрос уходит на "вторичку". Из-за большой разницы в ценах готовое жилье сейчас популярнее новостроек. Главным финансовым инструментом здесь выступает рыночная ипотека.
• Опасность чужих перепланировок. Покупателям необходимо тщательно проверять состояние квартиры. Ответственность за незаконный ремонт полностью переходит к новому владельцу.
• Статистика обманчива. Заявления о росте спроса на 50% часто отражают лишь просмотры объявлений. Реальную картину продаж фиксирует только Росреестр.
Успех сделки зависит не от месяца, а от качества предложения. Правильная оценка стоимости и легкое обновление интерьера без дорогого ремонта помогут продать квартиру максимально выгодно.