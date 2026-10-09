Пенсионеров освободят от налогов на недвижимость, но есть нюанс – подробности

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить льготы по налогам на квартиры, дома, землю и автомобили. Однако освобождение действует не на все имущество и зависит от его вида, количества объектов и региональных правил. При этом налоги за 2025 год необходимо уплатить до 1 декабря 2026 года, если для этого нет оснований для освобождения. Об этом пишет РБК.

Согласно статье 407 Налогового кодекса РФ, пенсионеры могут не платить налог на один объект недвижимости каждого предусмотренного вида. В список входят квартира или комната, жилой дом, гараж или машино-место, хозяйственная постройка площадью до 50 квадратных метров, а также помещения, используемые для творческой деятельности.

Главное условие – недвижимость не должна использоваться в предпринимательских целях. Если у человека несколько квартир или гаражей, льгота распространяется только на один объект каждого вида. За остальные объекты налог может начисляться с учетом предусмотренных законом вычетов.

Такие же имущественные льготы доступны предпенсионерам: женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет.

За участок до шести соток можно не платить

Для пенсионеров предусмотрена и льгота по земельному налогу – он начисляется только на площадь свыше шести соток. Если участок не больше, платеж не возникает. Правило распространяется в том числе на садовые, дачные участки и землю под индивидуальное жилищное строительство.

При этом муниципалитеты могут устанавливать дополнительные послабления для отдельных категорий граждан.

С транспортным налогом все зависит от региона

Единого правила освобождения всех пенсионеров от транспортного налога в России нет. Льготы устанавливают на региональном уровне: они могут зависеть от категории автомобиля и других условий. Если у пенсионера несколько машин, подпадающих под льготу, обычно необходимо выбрать одну из них.

Военным пенсионерам положены отдельные послабления

Ведущий научный сотрудник Института финансовых исследований Финансового университета, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Марианна Белова разъяснила особенности налогообложения военных пенсионеров.

Они могут пользоваться имущественными льготами, а государственные и страховые пенсии освобождены от НДФЛ. Военные пенсионеры, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, также освобождаются от уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование за себя, включая дополнительный взнос с дохода свыше 300 тысяч рублей. При этом взносы на обязательное медицинское страхование сохраняются.

Для ветеранов боевых действий предусмотрена льгота по транспортному налогу на одно транспортное средство. Военные пенсионеры без такого статуса могут рассчитывать на послабления, установленные региональным законодательством.

Когда пенсионерам все-таки придется платить налог

Сам по себе пенсионный статус не освобождает от всех налогов. НДФЛ может начисляться на доходы от сдачи жилья в аренду, продажи недвижимости до истечения минимального срока владения, инвестиций и процентов по банковским вкладам сверх установленного лимита.

Для процентных доходов за 2025 год необлагаемая сумма составляет 210 тысяч рублей. Государственные и страховые пенсии при этом НДФЛ не облагаются.

Оформить имущественную льготу можно через личный кабинет на сайте ФНС. Уведомление о выборе льготного объекта подается до 31 декабря отчетного года, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".