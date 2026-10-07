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Гниль за красивыми обоями: россиянам раскрыли главные ловушки при покупке вторички

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1 час назад

Эксперт в сфере недвижимости Светлана Жукова рассказала россиянам, что проверять в квартире перед ее покупкой.

Покупка квартиры на вторичном рынке может обернуться неожиданными проблемами, если во время осмотра ограничиться внешним видом комнат. За свежими обоями и декоративными коробами могут скрываться сырость, трещины, проблемы с трубами и другие недостатки.

На что обратить внимание перед сделкой, рассказала руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании "НДВ Супермаркет Недвижимости" Светлана Жукова в разговоре с "РБК Недвижимость".

– Если есть сомнения, то надо проверить углы комнаты, пространство за шторами и шкафами, стыки стены и потолка, откосы окон или обои за батареей. Если обои местами отходят, есть темные точки или поверхность кажется влажной, стоит лучше выяснить причину этого до покупки, – отметила эксперт.

По словам Жуковой, перед показом квартиры хозяева могут проветрить помещение, чтобы временно убрать запах сырости, поэтому на один только запах полагаться не стоит.

Особое внимание следует уделить местам, которые закрыты декоративными коробами. За ними проходят трубы и стояки, состояние которых не всегда удается оценить при обычном осмотре. Также необходимо проверить стены на наличие трещин и уточнить у владельца состояние электропроводки – возможно, ей требуется замена.

Не стоит забывать и про отопление. Проверить его работу особенно важно, если квартира приобретается в теплое время года, пишет URA.RU.

В угловых комнатах эксперты советуют искать следы промерзания. А чтобы оценить уровень шума, квартиру желательно осматривать в разное время суток.

Фото: VSЕ42.RU

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VSE42.RU Недвижимость – это раздел, созданный для того, чтобы арендаторы, арендодатели, покупатели и продавцы могли быстро найти для себя что-либо подходящее. В разделе представлен весь спектр объявлений от новостроек и квартир вторичного жилья до коммерческой недвижимости. Для вашего удобства мы разделили все наши объявления на категории:

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