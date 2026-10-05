Квартиры проиграли складам – куда россияне массово вкладывают деньги

Интерес потенциальных инвесторов, судя по исследованию аналитиков УК "Современные Фонды Недвижимости", постепенно смещается в сторону коммерческих объектов.

– Менее 4% россиян считают жилье лучшим для инвестиций сегментом недвижимости, – сообщает "РБК Недвижимость" со ссылкой на исследование.

Больше всего внимание россиян привлекла складская недвижимость – ее выбрали 12,1% опрошенных. Особенно высоким интерес к таким объектам оказался в Ульяновске, Хабаровске и Кирове. На втором месте оказалась торговая недвижимость – 11,4% голосов. Наиболее привлекательной ее считают жители Севастополя, Тольятти и Казани.

Также россияне проявляют интерес к гостиницам и апартаментам. Офисная недвижимость оказалась востребована, в частности, среди жителей Новокузнецка, Омска и Саратова.

А вот центры обработки данных пока не смогли заинтересовать большинство потенциальных инвесторов. Даже в городах с наиболее высокой долей положительных ответов показатель составил лишь 4–5%. Об этом пишет URA.RU.