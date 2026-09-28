Тайны вашей платежки: как проверить каждую строчку в квитанции за услуги ЖКХ

В беседе с изданием "Газета.Ru", юрист отметил, что сумма в квитанции складывается из тарифа и объема потребления. Алгоритм проверки зависит от вида услуги.
Коммунальные ресурсы (вода, тепло, свет)
- Кто утверждает: региональные власти.
- Где сверить: сайт регионального регулятора или портал ГИС ЖКХ.
- Куда жаловаться: территориальное управление ФАС.
Содержание жилья и ремонт
- Кто утверждает: общее собрание собственников (тариф принимается минимум на год).
- Где сверить: протокол собрания и договор с управляющей компанией (УК). Отчеты о работах УК обязана публиковать в ГИС ЖКХ.
- Куда жаловаться: Государственная жилищная инспекция (ГЖИ).
- Как оспорить: незаконные решения собрания отменяются через суд. Срок подачи иска – 6 месяцев.
При нарушении базовых прав потребителя поможет Роспотребнадзор. Юрист советует: сначала найдите спорную строку в квитанции, поднимите соответствующие документы и только затем направляйте жалобу в профильное ведомство.