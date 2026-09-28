Тайны вашей платежки: как проверить каждую строчку в квитанции за услуги ЖКХ

В беседе с изданием "Газета.Ru", юрист отметил, что сумма в квитанции складывается из тарифа и объема потребления. Алгоритм проверки зависит от вида услуги.

Коммунальные ресурсы (вода, тепло, свет)

Кто утверждает: региональные власти.

региональные власти. Где сверить: сайт регионального регулятора или портал ГИС ЖКХ.

сайт регионального регулятора или портал ГИС ЖКХ. Куда жаловаться: территориальное управление ФАС.

Содержание жилья и ремонт

Кто утверждает: общее собрание собственников (тариф принимается минимум на год).

общее собрание собственников (тариф принимается минимум на год). Где сверить: протокол собрания и договор с управляющей компанией (УК). Отчеты о работах УК обязана публиковать в ГИС ЖКХ.

протокол собрания и договор с управляющей компанией (УК). Отчеты о работах УК обязана публиковать в ГИС ЖКХ. Куда жаловаться: Государственная жилищная инспекция (ГЖИ).

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ). Как оспорить: незаконные решения собрания отменяются через суд. Срок подачи иска – 6 месяцев.

При нарушении базовых прав потребителя поможет Роспотребнадзор. Юрист советует: сначала найдите спорную строку в квитанции, поднимите соответствующие документы и только затем направляйте жалобу в профильное ведомство.