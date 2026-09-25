Забудьте о Москве: где в России сдача однушки окупится быстрее всего

Среди крупных городов России самую высокую доходность от сдачи однушки сейчас предлагает Грозный – 9,4% в год. Об этом РИА Недвижимость сообщил главный аналитик "Циана" Алексей Попов.

По его словам, однокомнатная квартира на вторичном рынке Грозного площадью 38 квадратных метров в среднем стоит 3,47 миллиона рублей, а арендовать её можно за 27,1 тысячи рублей в месяц. При таких показателях номинальная доходность достигает 9,4% годовых, а вложения окупаются примерно за 10,7 года.

Как отметил Попов, неплохую номинальную доходность также обеспечивают рынки аренды Астрахани – 8,9% при окупаемости за 11,3 года, Южно-Сахалинска – 8,7% и 11,5 года, Салехарда – 8,6% и 11,6 года, а также Нальчика и Хабаровска – по 8,3% и 12,1 года.

В эти расчёты не включали инфляцию, налоги, расходы на коммунальные услуги, амортизацию и периоды, когда жильё остаётся без арендаторов.